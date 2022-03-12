Маск заявил об инфляционном давлении в сфере сырья

Американский бизнесмен Илон Маск заявил. что его компании SpaceX и Tesla сталкиваются со значительным инфляционным давлением в сфере сырья и логистики. Об этом глава корпорации написал в Twitter, его цитирует РИА Новости.

Tesla и SpaceX в последнее время наблюдают значительное инфляционное давление в сфере сырья и логистики. И мы не одни, — написал бизнесмен.

Маск предложил своим подписчикам поразмышлять, какой будет инфляция в следующие несколько лет. В качестве аргумента он опубликовал статью Financial Times от 3 марта, в которой сообщается, что цены на товары выросли до самого высокого уровня с 2008 года «из-за опасений» по поводу поставок сырья на фоне ситуации на Украине.

Американский президент Джо Байден, в свою очередь, заявил, что рекордная за последние 40 лет в США инфляция связана с антироссийскими санкциями, говорится в сообщении на сайте Белого дома. Глава государства отметил, что, несмотря на рост цен в стране, РФ «платит больше».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не виновата в росте цен на энергоресурсы в западных странах. Глава государства подчеркнул, что к повышению стоимости приводят собственные просчёты Запада.