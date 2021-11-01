Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $300 млрд

Основатель Tesla и Space X американский предприниматель Илон Маск на данный момент стал единственным человеком в мире, чьё состояние превысило $300 млрд. Сейчас у него $302,4 млрд. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что состояние Маска достигло этой отметки примерно в 16:45 мск. В моменте состояние основателя Tesla увеличивалось на $7,4 млрд, сейчас же его богатство оценивается в $298,7 млрд, показывая рост на 6,1%.

Состояние Маска подскочило на фоне продолжающегося роста цен на акции Tesla, который начался на прошлой неделе. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании обновила рекорд, достигнув отметки $1154,49.

Ранее Маск раскритиковал новый план налогообложения для миллиардеров и корпоративных гигантов, который был предложен администрацией президента США Джо Байдена. Свою позицию он также изложил в Twitter. Согласно новому плану, миллиардеры будут платить налог на нереализованную прибыль от стоимости таких активов, как акции и облигации.

Один из пользователей Twitter обратил на это внимание. По его словам, в будущем новые правила могут также коснуться обычных людей. Маск согласился с этим мнением.