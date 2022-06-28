Машиностроители попросили запретить прицепы из «недружественных стран»

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Российские машиностроители попросили правительство запретить импорт и продажу в России прицепов из «недружественных стран». С соответствующим предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратился «Росспецмаш», пишет «Коммерсант».

В организации отмечают, что спрос на российскую технику падает, а сама она дорожает из-за проблем с поставками комплектующих. Однако, по данным статистики, импорт прицепной техники из Турции и ЕС падает, а участники рынка видят восстановление спроса только на технику для стройки.

В текущих условиях, говорится в обращении, осложнилась борьба за российского клиента «со стороны производителей из Германии и Польши», которые несмотря на санкционную политику в отношении России, свободно поставляют в РФ свою продукцию.

Конкуренция со стороны стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям, тоже возросла. По словам замглавы ассоциации «Росспецмаш» Вячеслава Пронина, «мы видим фотографии колонн техники из ЕС и поставки из Турции, которые привлекательны из-за укрепления рубля и имеют доступ ко всем комплектующим».

Помимо запрета ввоза прицепов ассоциация предлагает повысить утильсбор на прицепы и полуприцепы до 600 тыс. рублей, что составит не более 20% от их стоимости. На данный момент утильсбор на эту технику составляет 96 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что компаниям-перевозчикам уже пришлось переплатить порядка 68 млрд рублей на фоне антироссийских санкций. Если обстановка не будет меняться, то дополнительные издержки экспортёров и импортёров до конца текущего года могут составить ещё 265 млрд рублей.