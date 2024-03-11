Компания «Марс», которая является одним из крупнейших производителей кормов для кошек и собак в России, была вынуждена повысить цены на свою продукцию в связи с ростом стоимости сырья, упаковки и логистики, сообщили NEWS.ru в пресс-службе фирмы. При этом там подчеркнули, что доступность и качество кормов являются для них приоритетом.
Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество — наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, полтора года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику, — объяснили в компании.
В «Марсе» напомнили о регулярном проведении промоакций, в том числе благотворительных. Благодаря им компания совместно с партнерами передает миллионы рублей и десятки тонн кормов в приюты для животных по всей России, отметили в пресс-службе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» занимающими коллективное доминирующее положение на рынке (73,1%). В ведомстве отметили, что компании выразили добровольную готовность снизить отпускные цены на ряд кормов, предоставив торговым сетям — партнерам промоскидки до 30%.