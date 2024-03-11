Крупнейший производитель корма для кошек и собак объяснил повышение цен «Марс» повысил стоимость кормов для животных из-за расходов на сырье и логистику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производственная линия готовых кормов для домашних животных

Компания «Марс», которая является одним из крупнейших производителей кормов для кошек и собак в России, была вынуждена повысить цены на свою продукцию в связи с ростом стоимости сырья, упаковки и логистики, сообщили NEWS.ru в пресс-службе фирмы. При этом там подчеркнули, что доступность и качество кормов являются для них приоритетом.

Больше половины семей в нашей стране имеют дома хотя бы одного питомца, поэтому доступность кормов и их качество — наши основные приоритеты. Понимая свою ответственность, полтора года мы не поднимали цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику, — объяснили в компании.

В «Марсе» напомнили о регулярном проведении промоакций, в том числе благотворительных. Благодаря им компания совместно с партнерами передает миллионы рублей и десятки тонн кормов в приюты для животных по всей России, отметили в пресс-службе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее признала крупнейших в РФ производителей кормов для домашних животных ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» занимающими коллективное доминирующее положение на рынке (73,1%). В ведомстве отметили, что компании выразили добровольную готовность снизить отпускные цены на ряд кормов, предоставив торговым сетям — партнерам промоскидки до 30%.