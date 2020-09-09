Маркировку питьевой воды могут сделать обязательной с 2021 года

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С 2021 года маркировка питьевой воды может стать обязательной. Предложение внести воду в перечень товаров, подлежащих маркировке, озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как пояснил Мантуров президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства, ведомство рассчитываем включить в перечень данную продукцию с 2021 года. Он также попросил главу государства поддержать эту инициативу, пишет РИА Новости.

Кроме упакованной питьевой воды Минпромторг предложил наносить цифровые коды на пиво.

С декабря 2019 гада в России стартовала обязательная маркировка целого ряда товаров — фотоаппаратов, парфюма, автомобильных шин и покрышек, а также на некоторых изделий лёгкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.

Ранее сообщалось, что правительство России может начать с 1 октября 2020 года эксперимент по маркировке табачных изделий, потребляемых с применением устройств для нагревания табака, а также курительных смесей для кальяна, не содержащих табак. Соответствующий проект постановления кабмина представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как уточняется, участие в эксперименте будет осуществляться добровольно, писал NEWS.ru.