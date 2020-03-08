Различные исследования российского рынка обнаруживают стабильно высокую долю контрафактной продукции почти в каждой сфере. Подделывают или нелегально ввозят на территорию РФ не только дорогие бренды одежды, но и продукты питания. Чтобы исправить ситуацию, у нас активно тестируется и вводится маркировка товаров. NEWS.ru разбирался в вопросах маркировки: как она работает, зачем нужна и как можно проверить подобный товар.

Предшественницей нынешней маркировки товаров можно назвать маркировку шуб и меховых изделий. Меховой рынок был лидером по количеству нелегальных и поддельных изделий — около 70% шуб и манто были или сделаны из фальшивого меха или ввезены на территорию России неофициально. Это послужило отправной точкой для внедрения маркировки именно в этом сегменте рынка. Устанавливать чипы на шубы начали в 2016 году, и уже через год уровень нелегального оборота снизился в 10 раз, пояснила NEWS.ru директор по развитию фискальных решений компании «АТОЛ» Юлия Русинова.

Меховой успех позволил разработать систему маркировки, которая будет применима к разным товарным категориям — продуктам питания, товарам общего потребления, а также технически сложным товарам. Маркировка — это нанесение на товар или его упаковку особого цифрового кода, который позволяет полностью отслеживать движение товара в цепочке «производитель — покупатель». Обязанность и требования по продаже маркированной продукции определяет 361-ФЗ. Юлия Русинова директор по развитию фискальных решений компании «АТОЛ» директор по развитию фискальных решений компании «АТОЛ»

В 2020 году в списке товаров, которые будут маркироваться сначала в режиме эксперимента, а затем — в обязательном порядке, оказались следующие категории: обувь, духи и туалетная вода, автомобильные шины, лекарства, фотоаппараты и лампы-вспышки, а также молочная продукция.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen, каждая седьмая проданная пачка сигарет в России — нелегальная. Доля контрафакта табачной продукции в РФ в III квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объёма продаж. Цифры в обувной сфере и того страшнее: по оценке экспертов «Национального обувного союза», нелегальная доля на этом рынке превышает 60%. Именно поэтому табак и обувь стали одними из первых товарных категорий, для которых маркировка стала обязательной: согласно текущему законодательству сигареты без кодов нельзя продавать с 1 июля 2019-го, а обувь — с 1 июля 2020-го.

Как работает система маркировки

Маркировка позволяет отследить весь путь товара, начиная от его выпуска производителем или ввоза импортёром и заканчивая продажей потребителю. Перемещения фиксируются через электронный документооборот, отмечает Русинова.

В качестве визуального отображения кода маркировки был выбран код Data Matrix, который отличается от других кодов, наносимых на товар: он прост в генерации и считывании. Идентификаторы выдаёт оператор — «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), а движение товара фиксируется в системе «Честный знак». В ней же предприниматели могут заказать коды, чтобы разместить их на своей продукции. Товары маркируются поштучно, двух одинаковых идентификаторов в системе нет.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

«Честный знак» обеспечивает полную прозрачность движения товара с момента производства до покупки в магазине конечным потребителем. На примере это будет выглядеть так:

на обувной фабрике сшили пару кожаных сапог, описали товар и получили на него уникальный идентификатор;

фабрика заказывает коды маркировки в системе. Они печатаются на этикетке и приклеиваются к обувной коробке;

сапоги передаются на реализацию дистрибьютору. Документы — электронные, подписанные с двух сторон, факт сделки фиксируется в системе «Честный знак»;

дистрибьютор передаёт сапоги в обувной бутик. Этот факт тоже сохраняется в электронном документообороте;

покупательница в магазине решила, что «хорошие сапоги, надо брать». Но сначала проверяет их «биографию», считав код Data Matrix с упаковки товара смартфоном в приложении «Честного знака»;

кассир в обувном магазине считывает код маркировки 2D-сканером и выдаёт покупательнице фискальный чек с символом «М» напротив маркированного товара.

Если бы сапоги были сделаны не на отечественной фабрике, а приехали, например, из Италии, их тоже бы промаркировали, причём до прохождения таможенных процедур, ещё на этапе ввоза. Федеральная таможенная служба в декларации для оформления груза требует указывать коды маркировки товара. Нет таковых — значит, нет хода на российский рынок. Кроме того, информация с таможенных деклараций и данные «Честного знака» интегрированы, что позволяет проводить проверки. Система затрагивает все этапы движения товара и одинаково работает и в Москве, и во Владивостоке.

Как понять, что товар маркированный

Правительство обязало участников оборота (производителей, импортёров, поставщиков и непосредственно продавцов) обеспечить размещение кодов на товарах, которые подлежат маркировке. Опознать маркированный товар довольно просто: на нём или его упаковке кроме привычного штрих-кода будет находиться наклейка с кодом Data Matrix. В нём зашифрована информация о пути товара от производителя к покупателю. Чтобы узнать, где была сделана, например, пара модных туфель, покупателю достаточно считать код с помощью смартфона. Сделать это можно ещё до покупки, чтобы убедиться, что перед вами действительно лодочки знаменитого бренда, а не китайская подделка.

Martin Klimek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Второй способ узнать о маркировке товара — внимательно присмотреться к чеку после покупки. С 1 марта на чеках, в товарных позициях которых есть товары, маркированные средством идентификации, появится отдельный признак — символ «М». Его наличие обеспечивает новый обязательный реквизит — «код товара»: предприниматели должны обновить программное обеспечение и внутреннее обеспечение своих касс, чтобы не нарушать требования ФНС.