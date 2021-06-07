Маркировка табака обогатила бюджет на 5,2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/2f352302-c7a8-11eb-8df7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявил, что введение обязательной маркировки табака обогатило бюджет страны. Это принесло России дополнительные 5,2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, такая сумма возникла за счёт уплаты акцизов табачными фабриками, которые ранее не отчитывались о своей деятельности и не платили налоги.

Мы подсчитали, что за два года только эти новые компании принесли в бюджет страны дополнительные 5,2 млрд рублей, — произнёс Дубин.

Кроме того, образовавшийся в результате введения маркировки прирост собранных акцизов оказался выше, чем установленный российским правительством темп индексации. По словам председателя, доля нелегального табака в России за два года снизилась на 5–8%.

Напомним, обязательная маркировка табачной продукции для сигарет, папирос с фильтром и без фильтра действует в России с 1 марта 2019 года. Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли готовится провести эксперимент по маркировке табака для кальянов.