https://static.news.ru/photo/16bd3ee0-6449-11ea-a6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса может затронуть сроки поставок российского зерна в другие страны, однако спрос на сельхозпродукцию сохранится, поэтому позиции России как одного из крупнейших экспортёров зерновых не пострадают. Такого мнения придерживается руководитель департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.

По его словам, зерно и мукомольная пшеница, являющаяся сырьём для производства многих продуктов питания, станут последними позициями, спрос на которые снизится из-за коронавируса.

Из-за ограничений могут удлиняться сроки поставок в страны, где наиболее распространилось заболевание. Это, прежде всего, Италия, Иран, Южная Корея, Китай, которые, за исключением Ирана, не занимают мало-мальски значительную долю в нашем экспорте зерна. Если судно будет дольше находиться в порту отгрузки или выгрузки, то меньше покупать не станут, — рассказал эксперт РИА Новости.

Он добавил, что из-за неясной ситуации с волатильностью курса доллара производители пока придерживают зерно, а экспортёры не увеличивают закупку в ожидании более устойчивого тренда. Но поставки по итогам сезона вряд ли будут меньше.

Как правило, ослабление рубля ведёт к росту экспорта. Просто сейчас поставки ограничены концом сезона, а также ожиданиями нового урожая. Россия не пострадает, возможно, что даже выиграет с точки зрения влияния на курс рубля, — считает Павенский.

«Русагротранс» ожидает, что РФ в нынешнем сельскохозяйственном году экспортирует 42,8 млн тонн зерновых, в том числе 35,8 млн тонн пшеницы. При этом с марта по июнь может быть вывезено больше, чем в сопоставимый период прошлого года: примерно на 1 млн тонн зерна и на 800 тыс. тонн пшеницы.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство сельского хозяйства России предлагает ограничить экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Согласно документу, с 1 января по 30 июня 2020 года необходимо ограничить вывоз зерновых в государства, которые не являются членами ЕАЭС. При этом экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы не должен превышать за этот период 20 млн тонн. Исключение составляет посевной материал.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тыс. человек, смертельных случаев зафиксировано — 4637, более 68 тыс. человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.