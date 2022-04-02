Маркетолог исключил дефицит продуктов питания в России

Россиянам не стоит опасаться дефицита продуктов питания в магазинах. Об этом заявил в интервью «Известиям» член гильдии маркетологов Олег Дергачёв. При этом он допустил. что стоимость продуктов будет варьироваться.

У нас дорожает часть продуктов, она будет замещаться, конечно. <...> Запасы большие я не думаю, что у нас будет какой-то коллапс. Но цены будут гулять, — сказал он.

Маркетолог также отметил, что рынок адаптируется к изменяющимся условиям. В настоящее время сильное влияние на экономику оказывает спецоперация на Украине и её последствия. Однако существуют и другие факторы — в том числе принятые несколько лет назад Россией контрсанкции.

Противостояние ограничительных мер Запада и контрсанкций со стороны Москвы, длящееся уже не первый год, формирует обстановку на мировом рынке и затрагивает всех его участников, — заключил Дергачёв.

В 2014 году РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении неё санкции. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты.

Ранее руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова сообщила, что в России на смену европейским брендам прокладок и тампонов придут товары личной гигиены из Японии и Китая. По её словам, обходиться они будут значительно дешевле уже представленной на полках магазинов продукции. Она также добавила, что помимо импортных брендов в России есть и отечественные производители предметов женской гигиены, а также зарубежные компании, заводы которых расположены на территории РФ.