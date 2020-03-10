https://static.news.ru/photo/0ef06ad4-62c8-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвал нефтяных котировок и последовавшее за этим ослабление рубля негативным образом скажутся на некоторых сферах. Однако импульс для восстановления экономика может получить уже через несколько месяцев. Об этом NEWS.ru рассказал проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, доктор экономических наук Андрей Марголин.

По словам эксперта, снижение цен на нефть и ослабление российской валюты — это совокупность понятных причин.

С одной стороны, мы видим перепроизводство нефти, её избыток. С другой — всё это ускоряется темой коронавируса. Я уж не говорю о том, что есть долгосрочный фактор, когда рынок производных финансовых инструментов превышает мировой валовой внутренний продукт более чем в десять раз. Конечно, воздействие на мировую экономику было оказано весьма существенное, — считает Марголин.

Он высказал предположение, что в китайской Ухани ситуация с коронавирусом стабилизируется, примерно через три-четыре месяца проблема будет локализована, тогда мировая экономика получит некий импульс для восстановления.

Конечно, и без победы над коронавирусом есть предпосылки для того, чтобы у мировой экономики всё было здорово. Несмотря на то, что мы не полностью научились во время предыдущих кризисов бороться с ними, мировая экономика — большая, она умеет противостоять таким кризисам. Коронавирус — лишь дополнительный фактор, который привёл к её разбалансировке. И мы видим это по нефтяному и фондовому рынкам, — рассказал экономист.

Вместе с тем он добавил, что падение курса рубля может негативным образом отразиться на некоторых сферах.

Сейчас существует такая шутка, что 8 марта мы все покупали цветы, а надо было доллары. В нынешней ситуации нет ничего хорошего для тех, кто собирается покупать иностранную валюту, чтобы поехать в туристическую поездку. Кроме того, если мы хотим закупать импортное оборудование, а мы хотим, потому что во многих сферах, к сожалению, отечественных аналогов нет, оно обойдётся существенно дороже. Сложившаяся ситуация также остановит какие-то инвестиционные проекты, — констатировал Марголин.

Но, добавил он, особых оснований для паники нет, так как у России достаточно резервов, чтобы справиться с ситуацией.

Если мировая экономика начнёт восстанавливаться, а цена на нефть вернётся в коридор примерно 59 долларов за баррель, то ничего страшного не случится. Ну, краткосрочные какие-то последствия будут, но мы должны использовать любой кризис как возможность, в первую очередь — для развития внутреннего рынка, — полагает эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть обрушились 9 марта на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении.

На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.