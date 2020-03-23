https://static.news.ru/photo/435cf1ea-6cee-11ea-ad06-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 23 марта 2020 года доложит президенту страны Владимиру Путину о состоянии российской промышленности, рассказал пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков.

Он (Путин. — NEWS.ru) пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков отметил, что у Владимира Путина 23 марта не особо публичный день: «Идут разные внутренние мероприятия — встречи, совещания». Пресс-секретарь политика добавил, что Путин не намерен переходить на удалённую работу из-за коронавируса. Также не изменится и его рабочий график.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали 14,7 тысячи, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что власти не планируют закрывать Москву на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По его словам, данный вопрос не обсуждается.