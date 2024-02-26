Мантуров заявил об успехе доработанной российской техники у инозаказчиков Мантуров: доработанная по опыту СВО техника востребована у инозаказчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он отметил, что ОПК РФ продолжит удивлять новинками, представляющими интерес на зарубежных рынках.

Недавно мы представляли свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. <...> Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, — сказал вице-премьер.

По словам Мантурова, иностранные коллеги понимают, что представленная техника прошла испытания в бою и «имеет ровно те характеристики, которые сегодня востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран». Глава Минпромторга также подчеркнул, что Россия исполняет обязательства перед иностранными заказчиками по оборонным контрактам на фоне роста спроса от госзаказчиков на продукцию российского ОПК.

Ранее Мантуров сообщил, что средства обнаружения в составе комплексов радиоэлектронной борьбы развиваются в направлении миниатюризации и адаптации для применения на мобильных платформах. В перспективе эти устройства смогут быть более мобильными в боевых условиях, уточнил он.