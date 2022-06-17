Мантуров рассказал, как сильно подорожали автомобили в России Глава Минпромторга РФ Мантуров заявил, что стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили в автосалоне «Geely» в Москве

Стоимость автомобилей в России выросла на 25-30%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что для стимуляции спроса на авторынке РФ в текущем году автопрому было выделено свыше 25 млрд рублей, а с учетом целевых закупок — более 35 млрд рублей.

Сегодня автомобили подорожали на 25-30%. Причин много. В феврале-марте поднялись цены, изменился курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать​, — сказал Мантуров.

Накануне президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. Он добавил, что зарубежные партнеры по автопрому приостановили сотрудничество с РФ или отказались от него, это отразится на выпуске продукции.