Мантуров заявил, что нет необходимости фиксировать цены на яйца

Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался о фиксации цен на ряд продуктов. По его словам, нет необходимости заключать соглашения, которые бы регламентировали фиксацию цен на яйца, как это было сделано в отношении подсолнечного масла и сахара.
Такой необходимости нет, даже соглашение по двум продуктам — маслу и сахару — дало ощутимый результат. Это сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было скачков цен, — заявил он журналистам.
Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.
При этом с начала года цены на ряд продуктов вновь выросли, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января подсолнечное масло подорожало в 38 регионах.
Как писал NEWS.ru, власти могут сократить число оптовых покупателей сахара из-за спекуляций на продукте. Правительство для этого обсуждает реестр розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции.
Изначально такую идею выдвинула ФАС, её поддержал Минпромторг. Ведомства хотят понимать, что за компании покупают сахар и что они с ним дальше делают — продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до повышения цен