Мантуров заявил, что нет необходимости фиксировать цены на яйца

https://static.news.ru/photo/6e1fed0a-622b-11eb-9415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров высказался о фиксации цен на ряд продуктов. По его словам, нет необходимости заключать соглашения, которые бы регламентировали фиксацию цен на яйца, как это было сделано в отношении подсолнечного масла и сахара.

Такой необходимости нет, даже соглашение по двум продуктам — маслу и сахару — дало ощутимый результат. Это сигнал, что можно вовремя договариваться, чтобы не было скачков цен, — заявил он журналистам.

Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.

При этом с начала года цены на ряд продуктов вновь выросли, несмотря на подписанное между производителями и ретейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января подсолнечное масло подорожало в 38 регионах.

Как писал NEWS.ru, власти могут сократить число оптовых покупателей сахара из-за спекуляций на продукте. Правительство для этого обсуждает реестр розничных компаний, которые гарантированно получат доступ к продукции.

Изначально такую идею выдвинула ФАС, её поддержал Минпромторг. Ведомства хотят понимать, что за компании покупают сахар и что они с ним дальше делают — продают в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до повышения цен