Мантуров: власти не планируют вводить госрегулирование цен на продукты

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Власти России не намерены вводить государственное регулирование цен на продукты, поскольку оно не соответствует принципам рыночной экономики. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, данный шаг «потащит» за собой производственную составляющую, поставщиков сырья, техники и в итоге «сломает все принципы экономики».

Мы таких даже вариантов не рассматриваем, потому что это мера вынужденная, мы не планируем ломать рыночные принципы, — цитирует министра ТАСС.

Манутров добавил, что отечественные ретейлеры «нормально себя чувствуют» и не нуждаются в поддержке в связи с соглашениями по стабилизации цен на сахар и масло. Он отметил, что рыночный механизм позволяет ретейлерам гибко управлять ценами, субсидируя скидки на одни товаров за счёт других, более дорогих.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз подписали с крупнейшими российскими ретейлерами и производителями продовольствия соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они вступят в силу с 20 декабря и будут действовать до 1 апреля 2021года.

В соответствии с соглашениями предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей кг, на масло — 110 рублей за литр, оптовые — 36 и 95 рублей соответственно. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты.

Как писал NEWS.ru, российские магазины уже приступили к снижению стоимости подсолнечного масла и сахара. В Минпромторге ожидают, что примеру ретейлеров последуют малые и несетевые магазины, которые приобретают эти продукты у дистрибьюторов.