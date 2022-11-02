Мантуров рассказал о переводе производств экипировки на три смены

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что предприятия по производству обмундирования и экипировки для мобилизованных работают в три смены. По его словам, работы по оборонзаказу сейчас идут с опережением графика, так как это необходимо для решения задач в рамках СВО, пишет РБК.

В стандартной ситуации ГОЗ всегда сдается с 1 ноября и до конца года, и авансы выплачиваются в конце года, предстоящего к исполнению (например, 2022 год должен быть оплачен в декабре 2021 года). В этом году мы начали с мая месяца с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке в ноябре, — сообщил изданию вице-премьер.

Добавления в ГОЗ есть в течение года, формируется заказ на 2023 — 2024 годы. На сегодня, отметил Мантуров, все предприятия по цепочке кооперации и финальной сборке работают в три смены. Это же касается экипировки и обмундирования. Последнее по мере готовности передают в войска, тем, кто переходит из групп слаживания в боевые районы.

Вице-премьер подчеркнул, что без защиты и экипировки мобилизованный на передовую отправлен не будет. Отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и сообщать об этом руководству страны поручено руководителям промышленных блоков администраций ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что многие трикотажные фабрики, расположенные в Московской области, переводят на производство военной экипировки. В частности, фабрика, расположенная в городском округе Красногорск Московской области, выпускающая детские колготки и чулки, теперь выпускает тактические носки и балаклавы. Компания в городском округе Сергиев Посад, выпускающая военную амуницию, увеличила производство в 1,5 раза.