Мантуров рассказал о масштабах сокращения экспорта в российской металлургии Мантуров: экспорт в российской металлургии сократился во втором квартале на 20%

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Денис Мантуров

Экспорт в российской металлургии во втором квартале 2022 года снизился на 20%, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании по ситуации в области металлургии с президентом России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. По его словам, в отрасли также наблюдается существенный спад внутреннего потребления, а загрузка мощностей предприятий снизилась в среднем с 93% до 80%.

Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам, экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%, — сказал Мантуров.

Министр добавил, что сложнее других приходится «Магнитке» (загрузка 62%) и «Северстали» (72%), так как они выпускают преимущественно листовой прокат и именно по нему наблюдается наибольшее сжатие спроса.

Ранее Мантуров заявил, что российские производители должны готовиться к возможной отмене механизма параллельного импорта. По его словам, эта временная мера будет не нужна после насыщения рынка аналогичной российской продукцией.

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Сергей Цухло ранее заявил, что на развитие отечественного производства влияют такие факторы, как специальная военная операция на Украине, а также показатели внутреннего и экспортного спроса.