Мантуров рассказал, когда в РФ начнётся серийный выпуск вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e464a3c0-d54a-11ea-acc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в сентябре 2020 года три российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса. Она разработана центром им. Гамалеи.

Институт им. Н. Ф. Гамалеи работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм», — уточнил чиновник в интервью ТАСС.

Министр добавил, что в настоящий момент на предприятиях ведётся отладка технологий, докупается оборудование.

По словам Мантурова, в 2020 году будет начальный этап производства, выпуск доз ограничат несколькими тысячами в месяц. Увеличение выпуска до нескольких миллионов доз планируется на начало 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об изучении в России возможности внедрения 6G. По его словам, планы по устройству сетей связи шестого поколения сейчас находятся на начальном этапе. Мантуров считает, что в настоящее время необходимо развивать сеть 5G.