Мантуров: здравоохранение РФ полностью обеспечено лекарствами от COVID

https://static.news.ru/photo/6ed6ed80-67e3-11eb-ab64-96000091f725_660.jpg Фото: minpromtorg.gov.ru

Система здравоохранения России будет наращивать производство лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров посетил с рабочей поездкой Мордовию, в рамках которой, в частности, запустил новое ампульное производство на фармацевтическом заводе «Биохимик» (входит в группу «Промомед»). На этом заводе в 2020 году был разработан и произведён препарат от коронавирусной инфекции — «Арепливир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир»). С сентября завод увеличил объём производства препарата в 10 раз, до 1млн упаковок в месяц и планирует нарастить выпуск до 2 млн.

Мантуров отметил, что потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идёт именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом, — цитирует РИА Новости сообщение Минпромторга.

В октябре Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19. В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили четыре отечественных препарата. Это «Авифавир», «Коронавир», «Арепливир» и «Илсира». Последнее лекарство рекомендовали использовать при лечении пациентов с тяжёлой формой COVID-19. Из пресс-релиза Минздрава следует, что предельные отпускные цены должны быть следующими: «Авифавир» 200 мг, 10 шт. — 1000 рублей, 40 шт. — 4000 рублей, 50 шт. — 5000 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав одобрил его постоянную регистрацию. Отмечается, что изначально регистрация на «Авифавир» истекала 1 января 2021 года.