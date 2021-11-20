Мантуров: производство вакцин в России может вырасти до 2 млрд доз в год
Мантуров заявил, что в России будут производить 2 млрд доз вакцин от COVID в год
Сергей Попов
Сергей Попов
12:32, 20 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объём производства вакцин от коронавируса в России может увеличиться до 2 млрд доз в год. Этого показателя планируется достичь уже в 2022 году, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, мощности внутри страны позволяют выйти на такой уровень производства.
У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объём производства в 2 млрд, — сказал министр.
Мантуров добавил, что к настоящему времени выпущено свыше 100 млн комплектов вакцин, зарегистрированных в России. К концу текущего года будет произведено 300 млн доз этих препаратов.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Гражданам доступны двухкомпонентные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в России проводятся доклинические испытания двух новых вакцин от коронавируса. Препараты были созданы на разных платформах, но работают по аналогичному принципу.