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Дефицит антисептических средств в российских аптеках будет спадать. Граждане увидят улучшения уже к следующему понедельнику, 23 марта, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объёмы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объёмы также примерно к понедельнику следующей недели, — сказал министр в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle.

Он также отметил, что объёмы потребления превышают то, что завозится в торговые объекты, и подчеркнул, что российская промышленность в состоянии обеспечить аптеки товаром.

Как ранее писал NEWS.ru, онлайн-ритейлер Ozon ввёл ценовые ограничения для некоторых категорий товаров. Решение приняли на фоне роста спроса на некоторые позиции в связи с «активным обсуждением вирусных заболеваний».