Мантуров: России потребуется три — шесть месяцев на перестройку логистики

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займёт от трёх до шести месяцев, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Логистика вся перестроится. Нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию, — сказал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что многие иностранные компании, заявившие об уходе или приостановке работы в РФ, ищут локальных партнёров, которым можно было бы доверить управление активами, пока ситуация на рынке не стабилизируется. В этом заинтересован, в частности, крупный бизнес вроде табачных компаний, в чьей структуре российский рынок занимает порядка 20%.

При этом ведутся переговоры как о передаче активов под управление локальных партнёров, так и об их последующей продаже. Заинтересованность в таких сделках проявляют и российские инвесторы, и иностранные компании. Эксперты не исключают, что западные партнёры могут продать акции или доли по условной цене российскому партнёру или менеджменту с возможностью их обратного выкупа при стабилизации ситуации.