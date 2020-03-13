https://static.news.ru/photo/499198ea-654b-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров нашёл плюс в ослаблении национальной валюты: дешёвый рубль повысит конкурентоспособность российских товаров за границей.

Для большинства отраслей промышленности изменение курса рубля в сторону удешевления — это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках, — цитирует Мантурова ТАСС.

При этом министр согласился, что могут пострадать предприятия, использующие иностранные комплектующие. Он заявил, что нужно постараться не допустить удорожания конечной продукции.

Как писал NEWS.ru, курс рубля резко снизился после обвала цен на рынке нефти. Так, евро подорожал до 82 рублей.

Минэкономразвития спрогнозировало рост цен на 3% в 2020 году. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк стране инфляцию выше 6%.