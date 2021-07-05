Мантуров обозначил сроки выпуска в РФ автомобиля на водороде

Автомобиль Aurus на водороде, который был представлен в рамках церемонии запуска серийного выпуска автомобилей этой марки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство в России автомобилей, работающих на водороде, начнётся в 2024 году. Выпускать электромобили в стране начнут раньше, отметил он в интервью ТАСС.

Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год. Но опять же, до определённого момента их производство не будет массовым. А что касается электромобилей, то это произойдёт даже раньше, — пояснил министр.

Он напомнил, что на тот же 2024 год намечено начало производства в России автобусов на водороде.

Мантуров также рассказал, что в стране создан лабораторный образец автомобиля на водороде, разработанный НАМИ Aurus. Министр допустил, что в серию эта модель может попасть только в долгосрочной перспективе.

Ранее стало известно, что Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, в настоящий момент под кураторством министерства прививку от коронавируса сделали почти четверть работников отрасли. Министр также указал, что доля привитых уже в ближайшее время составит более половины сотрудников.