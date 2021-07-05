Мантуров обозначил сроки выпуска в РФ автомобиля на водороде
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:11, 05 июля 2021
Автомобиль Aurus на водороде, который был представлен в рамках церемонии запуска серийного выпуска автомобилей этой марки.Фото: Максим Зарецкий/ТАСС
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство в России автомобилей, работающих на водороде, начнётся в 2024 году. Выпускать электромобили в стране начнут раньше, отметил он в интервью ТАСС.
Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год. Но опять же, до определённого момента их производство не будет массовым. А что касается электромобилей, то это произойдёт даже раньше, — пояснил министр.
Он напомнил, что на тот же 2024 год намечено начало производства в России автобусов на водороде.
Мантуров также рассказал, что в стране создан лабораторный образец автомобиля на водороде, разработанный НАМИ Aurus. Министр допустил, что в серию эта модель может попасть только в долгосрочной перспективе.
Ранее стало известно, что Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, в настоящий момент под кураторством министерства прививку от коронавируса сделали почти четверть работников отрасли. Министр также указал, что доля привитых уже в ближайшее время составит более половины сотрудников.