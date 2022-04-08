Мантуров назвал успешные отрасли импортозамещения

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал приоритетные отрасли импортозамещения. Россия, по его словам, ещё в 2014 году приступила к активной работе по импортозамещению в условиях санкций, а сейчас перешла уже на второй этап его реализации, пишут «Известия».

Цель программы импортозамещения — устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять свою продукцию в Россию.

Сейчас мы перешли на второй этап: это импортозамещение компонентов, агрегатов, собственно, сырья, материалов. Мы должны более детально, более прецизионно подойти к отработке уже со всеми компонентами, которые завязаны в программе импортозамещения, — сказал Мантуров.

По итогам совещания по развитию парфюмерно-промышленной отрасли, которое прошло на фабрике «Свобода», министр сообщил, что именно отрасль парфюмерии и косметики имеет все шансы вделать большой рывок вперёд. Кроме этой отрасли наиболее эффективно развиваются сейчас сельскохозяйственное машиностроение, создание оборудования для нефтегазовой отрасли.

Также глава Минпромторга поделился некоторыми проблемами, которые возникли на российском рынке. Отмечая проблему и информированности компаний о существовании друг друга, Денис Мантуров отметил, что сейчас идёт работа над государственно-информационной системой промышленности. Это информационная площадка по интеграции участников рынка, цель которой — помочь отечественным производителям компонентов готовой продукции и регулятором более эффективно взаимодействовать друг с другом.

Министр промышленности подчеркнул, что на случай ухода любой важной иностранной компании из России у правительства есть план замены поставщиков.

Ранее завкафедры инжиниринга промышленного оборудования НИТУ «МИСиС» и генконструктор Karfidov Lab Алексей Карфидов заявил, что на импортозамещение процессоров в России потребуется пять — семь лет. Также придётся замещать простые детали вроде кронштейнов и замков, на это понадобятся месяцы, отметил он.