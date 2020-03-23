https://static.news.ru/photo/a0d9cc9c-6cff-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская промышленность столкнулась с двумя проблемами — пандемией коронавирусной инфекции и обвалом нефтяных рынков, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, ситуация остаётся удовлетворительной, сбалансированы и валютная выручка, и рублёвые расходы.

Для каких-то отраслей промышленности это в определённом смысле даже положительно — для экспортоориентированых — с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, котировки на внешних рынках сегодня не стимулируют к тому, чтобы увеличились объёмы по биржевым товарам, — приводит слова чиновника во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным «Интерфакс».

Министр добавил, что в первую очередь кризис повлиял на металлургию, «химию», целлюлозно-бумажную промышленность и предприятия, производящие минеральные удобрения.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

По последним данным, COVID-19 в мире заражены 343,7 тысячи человек, жертвами заболевания стали около 15 тысяч, выздоровели свыше 97 тысяч. В России число случаев инфицирования достигло 438, выздоровели 18 человек. В Ивановской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 граждан.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Минпромторг занялись формированием дополнительного пула поставщиков продуктов питания на случай, если сорвутся соглашения. Ретейлеры пересматривают логистику для оперативной доставки и выкладки товаров повышенного спроса.