Малый бизнес успокоили после слов Решетникова о закрытии предприятий Депутат Кирьянов: слова Решетникова о закрытии предприятий не касаются малого бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Решетников

Заявление министра экономического развития России Максима Решетникова о том, что многие предприятия в стране могут закрыться при сохранении текущей ситуации на рынке, касается крупных объектов, сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Как отметил депутат, речь не идет о малом и среднем бизнесе, потому что для них дефляционное давление не настолько значимо.

Ситуация с дефляцией беспокоит целый ряд отраслей. Сокращение импорта вызвало такую реакцию, и курс рубля укрепился в большей степени, чем это нужно целому ряду предприятий. Сейчас со стороны государства идет активный поиск переориентации таких предприятий на внутренний рынок. Один из таких обоснованных примеров — использование большего количества металлов, калия в процессе строительства. Я бы сказал, что Решетников говорил о возможности закрытия предприятий крупного формата, это не разговор о субъектах малого бизнеса, потому что для них дефляционное давление не настолько значимо, — подчеркнул Кирьянов.

Депутат не является сторонником тревожных прогнозов о том, что в связи с сегодняшним курсом рубля возможны массовые закрытия крупных предприятий, хотя не исключил, что подобная проблема действительно есть.

Средневзвешенный курс рубля, который позволял бы сбалансировать ситуацию, должен быть в районе хотя бы 65–75 рублей. Такой курс, по эмпирическим ощущениям, по ситуации в ряде отраслей, представляется оптимальным. Сегодняшний этап не конечный, по итогам года мы получим экономическую реальность, которую стоит учитывать, — добавил Кирьянов.

Ранее Решетников заявил, что многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с укреплением рубля продлится еще несколько месяцев. По словам главы Минэка, показатель эффективности многих отечественных предприятий, ориентированных на экспортную продажу, уже ушел в минус. Политик считает, что многим российским компаниям придется свернуть инвестиционные проекты, а в некоторых случаях и вовсе сократить объемы производства.