Малый бизнес получит льготы от банков за безналичную оплату

Банки стали снижать ставки и предлагать выгодные условия предпринимателям за безналичную оплату. Это произошло на фоне инициативы президента о компенсации комиссий малому бизнесу при расчётах в Системе быстрых платежей, пишут «Известия».

Финансовая организация сейчас пересматривает тарифы за приём карт в пользу комплексных предложений клиентам. В результате комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчётно-кассового обслуживания, — отметила руководитель блока «Малый бизнес» ДОМ.РФ Елена Пигасова.

Также некоторые кредитные организации стали привязывать процентную ставку к ежемесячному обороту. Например, в одном из банков клиент может получить ставку по эквайрингу 0,4% на ежемесячный оборот в 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что операторы связи попросили о новых льготах. Они предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на цифровую инфраструктуру.