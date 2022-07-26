Эксперт оценил возможность остановки «Северного потока» Аналитик Смит: полная остановка «Северного потока» возможна, однако маловероятна

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что считает полную остановку газопровода «Северный поток» возможной, но маловероятной. По его словам, не останавливая транзит газа из России в Европу, Москва имеет лучшую возможность договариваться о ремонте турбин, сообщает РИА Новости.

Такое мнение эксперт высказал после того, как «Газпром» 25 июля сообщил об остановке эксплуатации ещё одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».

Полная остановка возможна, но, по-видимому, маловероятна, — подчеркнул аналитик.

Смит считает, что Россия сможет получить более выгодные условия по ремонту турбин и их гарантированном возврате.

Ранее стало известно, что в Европе после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки началась паника, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. В статье для газеты Express он отметил, что министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.