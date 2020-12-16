Малоимущим россиянам предсказали ещё большее снижение доходов

https://static.news.ru/photo/e4f7b2ce-3f98-11eb-97bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число бедных в РФ не будет расти из-за принятых мер по поддержке населения, однако малоимущие россияне могут стать ещё беднее. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Эксперты финансово-кредитной организации считают, что антикризисные решения по поддержке необеспеченных слоёв российского населения помогут компенсировать отрицательное влияние пандемии коронавируса на уровень бедности. Предполагается, что действия властей РФ позволят удержать над официальной чертой бедности до 3,8 млн человек.

Между тем другие показатели бедности, по прогнозу, ухудшатся.

Количество бедных не вырастет. Однако бедное население в 2020 году становится беднее, чем те, кто находился за чертой бедности в прошлом году, — приводит РБК тезисы доклада Всемирного банка.

По оценкам международных экспертов, средняя разница между прожиточным минимумом и доходами этой категории населения вырастет на 1,4% год к году.

С помощью специальной компьютерной модели экономисты организации рассчитали, что исходя из прогнозируемого снижения ВВП РФ на 4%, в 2020 году уровень бедности должен вырасти до 14,2% населения с 12,3% по итогам 2019-го. При этом компенсационные меры властей, согласно моделированию, обеспечивают его снижение до 11,6% на конец 2020 года. Разница в 2,6 процентных пункта за счёт антикризисных мер эквивалентна 3,8 млн человек, которые не окажутся за чертой бедности.

По итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности, определяемый Росстатом как доля населения с доходами ниже общероссийского прожиточного минимума, увеличился до 13,2%. Это случилось в основном из-за сокращения реальных располагаемых доходов. Но уровень бедности остаётся ниже, чем в первом полугодии 2018–2019 годов, так как меры соцподдержки частично амортизируют отрицательное воздействие кризиса на занятость и располагаемые доходы людей.

В докладе также говорится, что компенсационные меры по-разному повлияли на различные социально-демографические группы населения. Так, располагаемые доходы домохозяйств, состоящих из одного человека, пар с одним ребёнком, снизились, а располагаемые доходы семей как минимум с двумя детьми, неполных семей и пенсионеров увеличились.

Ранее стало известно, что специалисты Фонда общественного мнения провели опрос, в котором поучаствовали две тысячи граждан России старше 18 лет. В результате исследования выяснилось, что большинство респондентов ожидают резкого повышения цен на продукты в ближайший месяц. Таким мнением поделились 52% опрошенных. Кроме того, 30% респондентов считают, что цены на продукты будут повышаться так же, как и сейчас. В том, что стоимость товаров останется на прежнем уровне, уверены только 4% участников исследования. Ещё меньше — 3% — сказали, что рост цен будет замедляться.

В ходе опроса 64% россиян заметили, что в последний месяц стоимость продуктов росла быстрее, чем раньше. Такой же процент респондентов оценили свой уровень достатка как средний. Богатыми себя назвали только 1% опрошенных. О собственной бедности заявили 33% граждан РФ.

Ранее вопрос роста цен затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, писал NEWS.ru.