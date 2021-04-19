Малоимущим могут дать субсидии на доступное жильё

https://static.news.ru/photo/2b7c9bea-a15c-11eb-b965-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитница Светлана Разворотнева попросила премьера Михаила Мишустина поддержать малоимущие семьи в плане доступного жилья. Член Общественной палаты предлагает обеспечивать бедных жильём по социальному найму и ввести для них субсидии.

Соответствующее письмо общественница уже направила в адрес премьера.

Я уверена, что реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки — субсидии на наём, — цитирует Разворотневу РИА Новости.

Предлагаемая правозащитницей мера позволит действительно поддержать малоимущие семьи, которые тратят большую часть дохода на аренду жилья.

Разворотнева считает, что покупка квартиры в ипотеку недоступна для большинства россиян. А вот государством в рамках отдельных программ уже накоплены обязательства по обеспечению жильём более 4 млн человек. Причём значительная часть людей ждёт квартиры от государства уже более 20 лет.

По словам общественницы, соответствующий законопроект она подготовила ещё в прошлом году, но по нему так ничего и не было принято.

Как ранее сообщалось, льготную ипотеку для семей с детьми расширят на строительство жилых домов. По предварительным данным, ей смогут воспользоваться 20 тысяч российских семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.