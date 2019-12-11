В Госдуму внесён новый законопроект об уменьшении перекрёстного субсидирования — когда население или социальные предприятия платят за 1 кВт/ч меньше за счёт того, что промышленность платит в три раза больше — с помощью социальных норм расхода электроэнергии. В этом же проекте депутаты предлагают снизить порог субсидий за оплату услуг ЖКХ (в т. ч. за электричество) с 22% до 15%. Адресную помощь малоимущим домохозяйствам хотят при этом усилить. Для этого предполагается сохранить норму проживания при получении субсидий в зависимости от бюджетоспособности субъектов России. О законопроекте, инициированном Кремлём, NEWS.ru сообщил источник в одной из палат парламента.

На прошедшем в Думе расширенном заседании, посвящённом проблеме ликвидации перекрёстного субсидирования и опыту применения в РФ социальных норм на электроэнергию, приводились два региональных примера.

Самая низкая соцнорма на электроэнергию, но в расчёте на человека, а не на домохозяйство с 1998 года принята в Нижнем Новгороде, сказала руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина. Изначально она составляла 50 кВт/ч, сегодня — 85 кВт/ч. Порядка 65–70% потребителей укладываются в социальную норму, владельцам энергонасыщенных помещений электричество обходится дороже.

Применение нормирования позволило властям региона сократить перекрёстное субсидирование на электроэнергию на 30%, за счёт чего промышленные потребители могут экономить 9,3% от цены. По заверениям властей региона, Нижегородской области удаётся сдерживать не только «перекрёстку», но и рост тарифов значительно ниже уровня инфляции.

Эксперимент по дополнительной дифференциации по объёмам потребления электроэнергии и по группам населения на территории Крыма проводился в течение нескольких лет, на данный момент он продлён до 31 декабря 2020 года.

При этом на полуострове, рассказал председатель госкомитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад, используется «блочная» схема применения тарифов для населения. За потреблённый в течение месяца объём электроэнергии до 150 кВт/ч действует минимальный тариф, за объём от 150 до 800 кВт/ч — средний, а максимальная ставка — за объём электроэнергии свыше 800 кВт/ч.

Как показал крымский опыт, в предыдущие годы в ежемесячное потребление до 150 кВт/ч укладывалось 46% граждан, 51% потребителей расходовали 150–800 кВт/ч электроэнергии и лишь 2% превышали порог в 800 кВт/ч.

С учётом региональных примеров комитет Госдумы по энергетике предполагает рекомендовать правительству и субъектам РФ рассмотреть скидку на цену электроэнергии до 30% для отдельных категорий населения в зависимости от дохода и состава семьи. Граждане, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленный законом порог (на федеральном уровне сейчас он равен 22% от совокупного дохода семьи), имеют право на субсидию, но её получение всё ещё забюрократизировано. Для решения этого вопроса депутаты и экспертное сообщество предлагают вместо платного сбора документов совершенствовать цифровую информационную систему — чтобы вся информация о малоимущих автоматически собиралась самим государством.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Тормоз всей экономики

В комитете Госдумы по энергетике считают, что альтернативой разорительной для всего бизнеса, который, по сути, платит за население большую часть стоимости электроуслуг, системы перекрёстного субсидирования могло бы стать постепенное выравнивание цен на электричество для всех категорий потребителей с одновременной выплатой адресного социального пособия или предоставлением скидок наиболее нуждающимся гражданам.

Перекрёстное субсидирование — это тормоз в развитии экономики, поэтому сейчас в парламенте обсуждаются различные пути сокращения этого вида финансирования. Игорь Ананских первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

Перекрёстное субсидирование — ситуация, когда электричество для физлиц дотируется за счёт увеличения стоимости электроэнергии для юридических лиц. Таким образом, отмечает депутат, цена для бизнеса и предприятий изначально намного выше. Следовательно, растёт себестоимость любой продукции, отчего снижается её конкурентность на мировых рынках, а на российских прилавках граждане получают товары по завышенной цене.

Главная задача в том, чтобы у физлиц остались социальные льготы, а у юрлиц электричество было бы ниже себестоимости, а значит, и себестоимость продукции была бы меньше, подчеркнул Ананских.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Перекрёстный самообман

Проблема перекрёстного субсидирования очень сложная, именно поэтому её не могут решить долгие годы. Казалось бы, проще всего было бы установить единый тариф для всех — граждан и промышленных предприятий. Однако это может подхлестнуть недовольство по стране и вызвать социальную напряжённость. Николай Подлевских эксперт ТЭК и начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» эксперт ТЭК и начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

Между тем, полагает аналитик, поддерживать малоимущих при единой для всех цене можно прямым субсидированием или введением пониженных тарифов для малых домохозяйств. Единственный недостаток у такого опыта — он увеличивает нагрузку на учёт и расчёты за электроэнергию. Но наверное, рассуждает эксперт, это меньшая проблема, чем перекрёстное субсидирование, которое вызывает деформацию всей отечественной экономики.

Сегодня из 85 субъектов РФ всего 13 — доноры. Остальные — получатели межбюджетных субсидий для упрощения экономического существования. Я считаю, что нужно снять разграничения между промышленностью и населением. Установить одинаковую для всех цену на электричество. Андрей Широков председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

Потому что всё равно, говорит он, низкая цена за ток в квартирах нам компенсируется с лихвой удорожанием промышленных товаров. Дороговизну электричества бизнес всё равно включает в себестоимость продукции (цены на горячую воду и отопление квартир также от этого страдают). Таким образом, действующая сегодня система перекрёстного субсидирования — самообман, заключает Широков.