Малая авиация может столкнуться с нехваткой «кукурузников»

Фото: ru.wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin. http://vitalykuzmin.net/?q=node/518, CC BY-SA 4.0,

ТВС-2МС

Малая авиация может столкнуться с нехваткой самолётов из-за того, что Минпромторг отложил вопрос финансирования замены американского двигателя и винта на нём на российский аналог до момента сертификации. Её самолёту нужно будет пройти заново, пишут «Известия».

Речь идёт об основной российской машине ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2. На вышеуказанные работы «Русавиапром» просил выделить 9 млрд рублей. Разработчик самолёта — новосибирский СибНИА им. Чаплыгина — подал заявку на получение сертификата, но процедура эта является дорогостоящей и может затянуться на годы.

Между тем, ТВС-2МС — это единственный российский самолёт для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжается до сих пор. Минпромторг считает, что заявку «Русавиапрома» на 9 млрд рублей стоит рассматривать только после окончания сертификационных работ. Сами работы по реверс-инжинирингу могут занять «от трёх до пяти лет при условии активной работы и наличия необходимых ресурсов и финансирования», уточнили в министерстве.

В 2015 году эксплуатация самолёта была разрешена на основе аттестата годности, поэтому сертифицировать «кукурузник» придётся заново по всем федеральным правилам. СибНИА подал заявку на сертификацию модели ТВС-2МСН, которая отличается от предыдущей модели переделанным «хвостовым оперением». Комплектуется борт теми же американскими двигателем и винтом.

Ранее сообщалось, что авиастроители отказались от проекта самолёта малой авиации «Рысачок», одобренного Путиным. Создатели «Рысачка» оценивали в 2,5 млрд рублей создание производства, которое могло бы выпускать порядка 50 самолётов в год.