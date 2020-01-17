Врио министра экономического развития РФ Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Пресс-служба Минэкономразвития
Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». СМИ предположили, что Максим Орешкин может занять место помощника президента по экономике Андрея Белоусова, в случае если тот войдёт в правительство.
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