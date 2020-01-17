https://static.news.ru/photo/32b3a998-394e-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио министра экономического развития РФ Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Пресс-служба Минэкономразвития сообщила об этом ТАСС. Отвечая на вопрос агентства, примет ли и.о. министра участие в мероприятии, в ведомстве лаконично ответили, что Орешкин «летит».

Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января, передавал NEWS.ru. Члены правительства до формирования нового кабинета будут исполнять свои обязанности с приставкой «и.о.». СМИ предположили, что Максим Орешкин может занять место помощника президента по экономике Андрея Белоусова, в случае если тот войдёт в правительство.