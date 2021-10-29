Макрон рассказал о последствиях энергокризиса для ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что энергетический кризис может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики после пандемии. По словам политика, ЕС также может тяжело расплачиваться с последствиями сложившейся ситуации. Он отметил, что нужно избежать перебоев с поставками энергоносителей. Об этом сообщает Financial Times.

Цены на газ в Европе сильно выросли в последние месяцы. Ещё в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за тысячу куб. м, а в начале октября превысила отметку в $1900 долларов. Поэтому резко возросла цена на энергоносители для жителей Евросоюза.

В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики, — считает Макрон.

Он отметил, что скоординированные действия стран Европейского Союза помогут избежать дальнейшего увеличения цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителя, так и потребителя.