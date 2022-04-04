Макрон призвал к ограничению поставок угля и нефти из России

Франция предлагает обсудить на европейском уровне вопрос введения новых санкций против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции France Inter. По его словам, в вопросе новых ограничений в отношении Москвы необходимо «продвинуться» дальше, запретив России поставлять нефть и уголь в Европу.

Мы примем индивидуальные дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля, — сказал Макрон.

Ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что отрасль ожидает обвал в случае отказа от российских энергоресурсов. Введение эмбарго на газ поставит её в безвыходное положение.

Против эмбарго на поставки энергоресурсов из России также выступил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ.

Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами. Австрийский канцлер Карл Нехаммер также заявил о том, что Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставки нефти или газа из России в Европу. По его словам, страна сильно зависит от поставок российского газа.