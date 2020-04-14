Макрон начал подготовку к экономической независимости Франции

https://static.news.ru/photo/2bbe158c-7de2-11ea-bda7-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время обращения к нации, что, учитывая опыт борьбы против распространения коронавирусной инфекции, страна должна начать подготовку к усилению экономики и экономической независимости Франции.

Уже в ближайшие недели нам следует начать подготовку к созданию той Франции, которой страна станет после эпидемии. Нам следует восстановить нашу экономику, сделав её более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость. Нам также следует добиться сельскохозяйственной и медицинской, промышленной и технологической независимости Франции, а также большей стратегической автономии для Европы, — процитировали французского лидера в ТАСС.

Он подчеркнул, что правительство представит планы развития страны во всех сферах после 11 мая 2020 года. При этом Эммануэль Макрон отметил о повышении сотрудничества со странами Евросоюза.

Мы никогда не победим в одиночку. <...> Чтобы избежать раскола нашего мира, нам уже сегодня следует создавать новые узы солидарности и сотрудничества, — привели слова президента Франции в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о продлении режима самоизоляции в стране до 11 мая. Он отметил, что, несмотря на снятие режима самоизоляции, массовые мероприятия будут под запретом до середины июля.