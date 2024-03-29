«Макфа» и не только: какие компании заберет себе государство, что изменится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура подала иск к экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его бывшему деловому партнеру Вадиму Белоусову о незаконном владении бизнесом — например, АО «Макфа» — при занятии госдолжностей. Параллельно с этим по искам прокуратуры в разных городах пересматриваются итоги приватизации тех или иных заводов. И последние передаются государству. Можно ли тут выявить тренд по национализации и кому она грозит, пытался понять NEWS.ru.

Почему акции «Макфы» уйдут в бюджет России

Как написала 29 марта газета «Коммерсант», в Центральный райсуд Челябинска уже внесен иск Генпрокуратуры к бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его другу, бывшему бизнес-партнеру Вадиму Белоусову. Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, затем до 2010 года был главой Челябинска, а потом до 2014 года возглавлял всю Челябинскую область. В свою очередь Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

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На своих госдолжностях они не имели права заниматься предпринимательством. Также чиновники должны были открыто декларировать свое имущество. Но прокуроры выяснили, что они по факту владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Юревич, утверждают в прокуратуре, владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

Сейчас, по оценкам надзорных органов, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд руб., а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд руб. Свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, — на свою супругу, дочь с ее мужем и тещу.

Что происходит с цементными предприятиями

В августе 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства акций ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон».

Прокуроры утверждали, что материнская компания группы HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд) зарегистрирована на территории недружественного государства (холдинг «прописан» в голландском городе Хертогенбос) «и может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

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Но в сентябре Генпрокуратура отозвала свой иск, а арбитражный суд дело закрыл. Представители Генпрокуратуры объяснили свое решение «дополнительными обстоятельствами».

Какие нарушения выявлены у челябинских заводов

7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура потребовала изъять эти заводы из «чужого незаконного владения» и передать государству.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов в собственность государства. В тот же день стало известно, что экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержали.

Как забирают автодилера «Рольф»

15 января уже этого года Московский суд Санкт-Петербурга принял иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций группы «Рольф» в качестве «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции». Еще в декабре 2023-го президент Владимир Путин передал компанию под временное управление Росимущества.

В Кремле это связывали с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «Рольф» — российская компания, но там «различные схемы владения, которые требовали вмешательства». Компанию возглавил бывший топ-менеджер «Авилона» Алексей Гуляев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь открывший когда-то «Рольф» Сергей Петров назвал происходящее «правовым беспределом». Против бизнесмена в России возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Петров вину не признает, а также считает, что дело, возможно, связано с его политической позицией или рейдерским захватом. По его словам, ему предлагали продать компанию «за полцены».

Стала ли национализация бизнеса системой

Экономист Денис Ракша в беседе с NEWS.ru предлагает выделить из вышеуказанных примеров историю с «Макфой». Ведь это дело совершенно не вписывается в то, что можно было бы назвать трендом по изъятию в доход или собственность государства ранее приватизированных компаний. «С Юревичем — отдельная история, которая, возможно, станет началом отдельного тренда по пересмотру владения активами действующими и бывшими чиновниками, но пока это первое дело такого рода, о котором я слышал [в последнее время]», — сказал Ракша.

Если же говорить о разбирательствах по поводу приватизации тех или иных предприятий, то здесь эксперт пока тоже не выявляет какой-то четкой закономерности — чтобы, к примеру, это касалось только военных предприятий или только предприятий какой-то другой отрасли или определенных регионов. «Возможно, дело во владельцах, а не в разновидностях активов — не знаю. Возможно, какой-то фактор ускользает от нашего внимания», — сказал аналитик.

При этом для государства интересны не столько акции компаний, сколько налоги с работающих заводов и обеспечение людей рабочими местами, добавляет Ракша. Впрочем, он обращает внимание, что к части владельцев заводов, а заодно членам их семей и партнерам предъявляют иски о необоснованном обогащении. «И если эти деньги стребовать, то, как говорится, пять старушек — рубль», — резюмирует Ракша.

Что случилось с «Тинькофф», «Яндексом» и «Альфой»

Стоит напомнить и о другом механизме — передаче активов предпринимателей, выступивших против спецоперации, тем, кто близок к российским чиновникам. Например, еще в апреле 2022 года компания «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Последний позже заявил, что продал свой банк «за копейки» — 3% стоимости. Он заявил, что его заставили это сделать после того, как он раскритиковал проведение СВО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Тиньков

В августе уже 2023 года против начала боевых действий на Украине высказался и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. По его словам, у него было много причин, чтобы молчать полтора года. Однако уже в феврале 2022 года, по его словам, он понял, что мир поменялся и со своей IT-империей ему больше не по пути. Он также отметил, что после создания компании со временем давление на нее возрастало.

Впрочем, именно об уходе из «Яндекса» Волож заявил не после критики СВО, а еще в июне 2022-го, когда стало известно о его попадании под санкции Евросоюза. В тот же день в компании заявили: Волож оставит должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие посты в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс».

А вот бывший председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Михаил Фридман и глава совета директоров банка Петр Авен (оба покидали Россию, но Фридман возвращался) вышли из состава совета директоров еще в марте 2022 года. Как писала газета The Financial Times со ссылкой на анонимные источники, Фридман и Авен, уже на тот момент попавшие под санкции (а это означало в том числе блокировки счетов в зарубежных банках), решили тогда продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд. Общую долю бизнесменов в 45% согласился купить их деловой партнер Андрей Косогов. Последний подтвердил, что продажа была согласована, но подробности уточнять не стал.

Еще через год стало известно, что Фридман и Авен действительно перестают быть акционерами банка. Также с началом конфликта на Украине Фридман покинул совет директоров компании VEON, которая владеет телекоммуникационной компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Тогда же он вышел из наблюдательного совета X5 Group, в которую входят магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

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