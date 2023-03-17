Майские праздники: как отдыхаем, когда работаем, стоит ли брать отпуск Немало россиян привыкли продлевать отдых в мае, оформляя отпуск и используя эти дни для поездок на дачу или в путешествие

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Майские праздники добавят последнему весеннему месяцу три выходных дня. Немало россиян привыкли продлевать отдых в мае, оформляя отпуск и используя эти дни для поездок на дачу или в путешествие. Как мы отдыхаем и когда работаем в мае 2023 года, выгодно ли брать отпуск в мае или этого не стоит делать, в какие месяцы лучше оформлять отпуск, чтобы не потерять в доходах? Все ответы — в материале NEWS.ru.

Официальные выходные в мае

Всего в мае 2023 года 11 нерабочих дней — восемь из них выпадают на выходные субботу и воскресенье, а три — это праздничные: 1,8 и 9 мая. Таким образом, в месяце будет три дополнительных выходных.

Майские праздники разделены на два периода: отдыхать россияне будут сначала три дня подряд — 29 апреля (суббота), 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник), затем еще четыре дня подряд — 6 мая (суббота), 7 мая (воскресенье), 8 мая (понедельник) и 9 мая (вторник).

Итого выходные дни в мае 2023 года для тех, кто работает на пятидневке, — это 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.

1 мая в России — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, а 8 мая стало нерабочим из-за переноса выходного воскресенья, 8 января.

С учетом майских праздников в мае 2023 года будет 20 рабочих дней (всего 31 календарный день).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит ли брать отпуск в мае

Каждый работник ежегодно имеет право на оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней, но многие путают зарплату и отпускные. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за предыдущие 12 месяцев, а не из стоимости рабочих дней, в которые человек отдыхал.

Средний дневной заработок считается по календарным дням, поэтому обычно он меньше стоимости одного рабочего дня. Формула расчета следующая: отпускные — это средний дневной заработок, помноженный на количество дней отдыха. Данная формула применяется, если сотрудник отработал расчетный период полностью.

С экономической точки зрения брать отпуск в мае невыгодно, так как работнику выплатят меньше отпускных.

Когда лучше отдыхать

Чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее брать отпуск в этом месяце. Поэтому самыми невыгодными в 2023 году с точки зрения отпуска являются январь, февраль и май, в них меньше всего рабочих дней.

А лучшие месяцы с точки зрения суммы отпускных — это март, август и октябрь. В августе 23 рабочих дня, а в марте и октябре — по 22.

Это правило не работает с теми, кто трудится по собственному графику. Если сотрудник работает в праздничные дни по графику, то они не исключаются из расчета отпускных.

По трудовому законодательству, в случае если на период отпуска работника выпадают нерабочие праздничные дни, то в число дней отпуска они не включаются и не оплачиваются, но сам отпуск продлевается на количество этих дней. Поэтому если у человека в приоритете продолжительность отпуска (а не величина отпускных), ему лучше брать отпуск в январе и мае 2023 года. Таким образом он будет отдыхать дольше.

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Текст подготовлен при участии ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП

Ирины Михеевой и руководителя HR службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светланы Краснянской.