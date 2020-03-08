https://static.news.ru/photo/2a2ce39c-61c7-11ea-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: R.Märzinger/ CHROMORANGE/Global Look Press

Стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне.

Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель. Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, цена на золото выросла до $1700 за унцию, впервые с 2012 года, на фоне резкого падения мировых рынков нефти почти на 30%. Данные торгов мировых бирж показали, что стоимость золота XAU начала расти на 1,5% и достигла максимума за последние восемь лет — $1702,45 за унцию. Золото в США показало рост на 1,6% и достигло стоимости $1699,70.