Майнинг предложили признать предпринимательством и взимать с него налоги

Минэкономразвития предлагает приравнять майнинг к предпринимательству и взимать с него налоги как с источника доходов. Он вполне вписывается в определение предпринимательской деятельности, которое закреплено в Гражданском кодексе, пишут «Известия».

Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета, — приводит издание доводы министерства.

Инициативу поддержала Госдума, отметив, что на сегодня в России криптодобыча не запрещена, однако, принципы её налогообложения не ясны.

Очевидно, надо присвоить майнингу ОКВЭД, определить порядок налогообложения и получать доходы от этого вида деятельности, — согласен с идеей ведомства заместитель главы комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к вице-премьеру РФ Александру Новаку с жалобой на то, что массовая добыча криптовалюты изнашивает электросети Иркутска и приводит к отключениям электроэнергии. Он предложил ввести дифференциацию энерготарифов для населения.