Майнинг-эксперт раскрыл, выгодно ли сейчас инвестировать в криптовалюту Эксперт по майнингу Бурейко считает, что в криптовалюту сейчас можно вкладываться

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Эксперт по майнингу Алексей Бурейко заявил NEWS.ru, что майнинг и вложения в криптовалюту по-прежнему выгодны. По его словам, санкции не могут сильно повлиять на ситуацию.

Санкции не сильно влияют на майнинг — он и сама крипта не привязаны к конкретной стране, поэтому крипто-сервисами пользоваться по-прежнему легко, — сказал Бурейко.

Он подчеркнул, что рынок упал, но, по прогнозам, начнет расти, ориентировочно, в конце текущего — начале 2023 года. Также эксперт призвал не опасаться дефицита видеочипов.

На данный момент майнинг остаётся более-менее выгоден на энергоэффективных «асиках», добывающих LTC и DOGE. Поэтому сейчас выгодно приобретать оборудование для майнинга на долгосрочную перспективу, — резюмировал Бурейко.

Евросоюз ранее утвердил восьмой пакет санкций против России, который включает полный запрет для россиян иметь криптокошельки. До этого запрет касался только сумм свыше €10 тысяч.

Ранее криптоэксперт Дмитрий Носков, комментируя блокировку учетных записей российских пользователей на Blockchain.com заявил, что россиянам следует пользоваться нецензурируемыми децентрализованными биржами вроде Pancake или использовать P2P-сервисы.