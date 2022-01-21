Майнерам нашли способ легальной добычи криптовалюты

Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заявил, что из-за большого объёма привлекаемых инвестиций государственные регуляторы по всему миру не станут запрещать добычу криптовалют. По мнению эксперта, они ограничатся принуждением к использованию возобновляемых источников. Об этом сообщают «Известия».

Слишком уж этот сектор стал большим, чтобы его взять и запретить. Да и производители электроэнергии вряд ли захотят терять свои доходы. Скорее всего, разговоры ограничатся принуждением к использованию возобновляемых источников, — пояснил Лиминь.

Финансист считает, что со временем все операции по добыче будущих криптовалют перейдут от схемы работы алгоритма proof-of-work, когда оборудование решает криптографическую задачу, чтобы получить виртуальную монету, к схеме proof-of-stack. Новый способ получения отличается меньшим энергопотреблением, а также не требует мощного оборудования.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что поправки в связи с предложениями регулятора по криптовалютам будут готовы в ближайшие месяцы. Она отметила, что предлагается запретить майнить и расплачиваться криптовалютой в РФ. Однако допускается владение ею и использование за рубежом. Ранее Банк России предложил запретить любые операции с криптовалютой в стране.