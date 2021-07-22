Стало известно, за сколько «Магнит» приобрёл «Дикси»

На момент закрытия сделки цена за приобретение «Дикси» составила 87,6 млрд рублей. Об этом указывается на сайте «Магнита».

Так, стороны согласились включить в сделку 2477 магазинов, что на 174 меньше, чем планировалось ранее. Указывается, что это произошло из-за закрытия некоторых торговых точек. Кроме того, 148 магазинов были исключены из сделки предписаниями ФАС.

Мы рады завершению этой стратегически важной сделки. Сейчас мы сфокусированы на постепенной интеграции — крупнейшей по размеру объединяемых активов в истории российского продуктового ретейла, — сообщил президент и генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

Также «Дикси» после сделки продолжат работу как отдельное юридическое лицо, а сами магазины не будут менять название. Процессом управления бизнеса займётся текущий менеджмент компании «Магнит».

Ранее стало известно, что доходы ретейлеров выросли, несмотря на инфляцию. Во втором полугодии 2020 года, когда продовольственная инфляция поднялась выше 4%, средняя операционная маржа крупнейших ретейлеров выросла на треть — с 3,6% до 4,8%.