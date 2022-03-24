«Магнит» сообщил, что не придерживал сахар на складах

В сети розничных магазинов «Магнит» ответили на обвинения Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) об умышленном поддерживании ажиотажного спроса на сахар-песок. Как сообщили в пресс-службе ретейлера NEWS.ru, наличие запасов сахара на складах в среднем рассчитано на один-два дня текущего уровня продаж, а поддерживать ажиотажный спрос сети невыгодно, поэтому обвинения ФАС нелогичны.

В период повышенного спроса сахар практически сразу отгружается в магазины. На момент проверки со стороны УФАС на Воронежском складе запасы сахара, готовящиеся к отгрузке в магазины, покрывали полуторадневную норму продаж в географии обслуживания РЦ (826 магазинов), — сообщили в пресс-службе компании.

В компании добавили, что в период повышенного спроса весь сахар, который удаётся получать у поставщиков, в максимально короткие сроки расходится по магазинам. При этом сахар — это товар, который ретейлер, по согласованию с ФАС, продаёт с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку.

Учитывая это, затруднительно увидеть логику в заявлениях о намеренном передерживании сахара и создании ажиотажного спроса, — сообщили в компании.

Сегодня днём сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры сообщили, что обнаружили на складах торговой сети сахар. Проверка показала, что компании синхронно не поставляли в магазины сахар, поддерживая тем самым на него ажиотажный спрос. Возбуждено антимонопольное дело.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Магнит» призвали «особенно эмоциональных» клиентов не заниматься скупкой сахара впрок и проявлять ответственность по отношению к остальным гражданам, так как дефицит данного продукта России не грозит.

Как отметил до этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, запасов сахара в России «предостаточно». Он подчеркнул, что уже сейчас наблюдается сокращение спроса на данный продукт со стороны российских покупателей.