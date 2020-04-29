«Магнит» опередил X5 Retail Group по темпам роста выручки

https://static.news.ru/photo/47fde41e-8a00-11ea-aa56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Ретейлер ГК «Магнит» опередил своего главного конкурента X5 Retail Group по квартальным темпам роста выручки и сопоставимым продажам. Это произошло впервые с 2015 года.

«Магнит» в первом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчётности на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,2 млрд рублей. Выручка ретейлера за отчётный период выросла на 18,5% — до 376 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

X5 Retail Group раскрыла результаты первого квартала ранее в апреле. Выручка компании увеличилась на 15,6%, до 469 млрд рублей, чистая розничная выручка — на 15,9%, до 468,5 млрд. Сопоставимые продажи X5 выросли в отчётном периоде на 5,7%.

Сеть продовольственных магазинов «Магнит» основал предприниматель Сергей Галицкий в 1994 году. В феврале 2018 года акции сети купил ВТБ.

По данным квартального отчёта за II квартал 2019-го от 25 июля 2019 года, общая выручка компании составила 342,9 млрд руб., чистая прибыль, в соответствии со стандартом МСФО 16, составила 2,5 млрд руб. Валовая прибыль во втором квартале 2019 года составила 82,2 млрд руб., валовая маржа — 24,0%. В течение I полугодия 2019 года открыто 1536 магазинов.

Основанная в 2006 году X5 Retail Group управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». В 2018 году Х5 возглавила топ-50 самых быстрорастущих компаний РФ по выручке и чистой прибыли по версии РБК. По итогам 2019 года поднялась с 47-го на 42-е место в топ-250 ретейлеров мира Global Powers of Retailing 2020 и заняла 11-е место в топ-50 быстрорастущих ретейлеров мира.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва.

Ранее NEWS.ru писал, что «Яндекс» заработал 51,7 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года. Это на 33% больше выручки за аналогичный период предыдущего, 2018-го.