Магазины стали продавать услугу установки недоступных приложений

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pressтелефон Robert Michael/ZB/Global Look Press

Магазины стали продавать услугу установки на смартфоны недоступных приложений, например, банковских. Она стоит до двух тысяч рублей, пишут «Известия».

Представители торговых сетей отмечают высокий спрос на услугу, в нее входит установка неограниченного количества приложений. Пользователь при этом авторизуется самостоятельно, в частности, вводит свои банковские данные. После этого сотрудник магазина переносит или устанавливает приложение, используя надежное ПО.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в случае если потребитель не предоставляет свои данные, а вводит их самостоятельно, риски утечки минимальны. Но если сведения все же понадобились продавцу, то лучше всего будет сразу же сменить пароли.

Ранее сообщалось, что российский магазин приложений RuStore в 2023 году станет обязательным для предустановки на электронные устройства. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года. Также правительство увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам.