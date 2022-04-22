Магазины электроники возобновили продажи в рассрочку

Магазины электроники с апреля вновь стали продавать товары в рассрочку, это отмечается в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store. Так ретейлеры стимулируют покупку товара, спрос на который упал на фоне роста курсов валют и ажиотажа среди покупателей, пишут «Известия».

По данным Mobile Research Group, в марте продажи электроники по сравнению с февралём сократились на 50%, что влечёт для продавца риски вплоть до закрытия магазинов. По данным «Связного», продажи ноутбуков в марте сократились на 57% по сравнению с февралём, планшетов — на 41%, фитнес-трекеров и умных часов — на 54%.

К тому же, рассрочки выгодны не только продавцам, но и банкам, пополнение кредитных портфелей которых замедлилось из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

В «М.Видео — Эльдорадо» с помощью рассрочки без первого взноса и переплат на шесть и 12 месяцев можно купить более 1000 моделей товаров. Остальные подпадают под программу «10-10-10» (кредитное предложение с предварительной оплатой 10% от стоимости товара). При покупке Apple в рассрочку к ней надо докупить услуги или аксессуары на сумму 10% от стоимости устройства.

Увеличил количество банков-партнёров по программам рассрочек без процентов и переплат «Связной». Начали возвращать рассрочки с нулевым первоначальным платежом сотовые операторы.

Ретейлеры во многом стараются поддержать интерес покупателей за счет различных акций, рассрочек и распродаж, но глобальные факторы экономической нестабильности пока не исчезли, предупреждают эксперты.

Ранее посол Малайзии в Москве Бала Чандран заявил, что в Куала-Лумпуре рассмотрят любой запрос со стороны России о поставках полупроводников и электроники. Он назвал свою страну одним из самых больших экспортёров полупроводников в мире.