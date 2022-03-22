Магазины duty free сообщили о своём критическом положении

Магазины duty free (беспошлинной торговли) обратились к правительству России с просьбой поддержать торговые сети и предоставить отсрочку по арендным платежам в аэропортах, об этом сообщает РБК. Отмечается, что из-за санкции индустрия duty free оказалась «на грани выживания» в связи с резким снижением пассажиропотока. Сообщается, что отрасль не смогла полноценно восстановиться от последствии пандемии и сложившаяся ситуация сегодня может оказаться фатальной для магазинов.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует в ближайшее время инициировать обсуждение в правительстве вопроса о поддержке магазинов беспошлинной торговли, — об этом сообщил изданию президент «Опоры России» Александр Калинин.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

В конце февраля ЕС запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям 36 стран.