Мадуро: санкции США против Венесуэлы ударили по международным инвесторам

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что санкции США привели к падению валютных доходов Боливарианской Республики от экспорта нефти с $56,6 млрд до $74,3 млн.

Мадуро в ежегодном обращении к нации отметил, что в период между 2014 и 2020 годом Венесуэла пережила самое резкое падение экспортных доходов за свою историю, передаёт oilcaptial.ru. Государство лишилось 98,6% валютных поступлений за шесть лет. Президент также указал, что на 99% сократились отчисления государственной нефтегазовой компании PDVSA в адрес Центробанка Венесуэлы.

Мадуро подчеркнул, что ограничительные меры Соединённых Штатов ударили не только по органам власти и народу Венесуэлы, но и по международным инвесторам. Выплаты Венесуэлы зарубежным кредиторам и вкладчикам продолжались и после введения санкций, но в 2017 году, когда падение экспортных доходов стало критическим, они прекратились. По словам Мадуро, с 2013 по 2017 год, уже находясь под санкциями, Венесуэла успела выплатить инвесторам более $109 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, советники, входящие в команду избранного президента США Джо Байдена, готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы. Помощники политика рассчитывают, что Каракас пойдёт на либерализацию электоральной системы республики в обмен на ослабление санкций со стороны Белого дома. Окружение Байдена не исключает прямых контактов с окружением Мадуро и не потребует его отставки.